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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 11:22

كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي

كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
وأشار كنعاني إلی التصريحات المعادية لإيران التي أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية في بغداد ، وقال كان متوقعا أن تعتذر وزيرة الخارجية الألمانية أولا وقبل كل شيء عن الأداء المخزي السابق لحكومة هذا البلد تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدلا من محاولة إخفاء تاريخ جرائم بلادها في دعم نظام صدام ضد إيران والجريمة المشينة والمخزية المتمثلة في تسليح نظام البعث بالأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد العسكريين والمواطنين الإيرانيين والعراقيين العزل وذلك بتقديم مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

ولفت إلى الدور الذي لا يمكن إنكاره لإيران في دعم سلامة ووحدة الأراضي العراقیة واحترام سيادة هذا البلد وقال: في الوقت الراهن، لجأ عدد كبير من الجماعات الانفصالية والإرهابية المسلحة الملطخة أیدیها بدماء المدنيين الإيرانيين والعراقيين، إلى ألمانيا.

وأضاف: أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية ضد إيران مؤشر على استمرار نهج الحكومة الألمانية الداعم للإرهابيين المسلحين والانفصاليين ضد الجمهورية الإسلامية الإیرانیة واستمرار الجهود غير المثمرة للإضرار بالعلاقات بين البلدين المجاورين إيران والعراق.

ونصح ألمانيا بأن تتعلم الدرس من التاریخ و قال: لن تنسى دول المنطقة أبدًا أداء بعض الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، في إشعال نيران الحرب ودعم الطغاة و الدیکتاتوریین الذين أشعلوا نار الحرب.
رقم : 1045510
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