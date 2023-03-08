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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 11:23

حماس تستنكر عدوان الاحتلال على مطار حلب السوري

حماس تستنكر عدوان الاحتلال على مطار حلب السوري
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، “هذا العدوان الصهيوني المتواصل على سورية والذي استهدف هذه المرة أحد ممرات المساعدات للمتضررين من الزلزال الأخير، يؤكد نازية هذا العدو وانعدام كل القيم الإنسانية، واستهتاره الكامل بكل القوانين والأعراف الدولية”.

وتسبب عدوان إسرائيلي، نُفِّذ فجر الثلاثاء، بخروج مطار حلب عن الخدمة، إثر استهدافه بغارات شنّها الطيران الحربي للاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلا عن مراسلها: “دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية استهدفت محيط مطار حلب”.

وأضافت بعيد ذلك بوقت وجيز، نقلا عن مصدر عسكري، أنه “في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (الثلاثاء)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من البحر المتوسط غربي اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي”.

وأكد المصدر أن القصف “أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار، وخروجه عن الخدمة”.
مصدر : وكالات
رقم : 1045511
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