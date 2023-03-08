الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 15:15

تركيا تستبدل 'إف-16' بمقاتلة صينية

تركيا تستبدل
وأشار المسؤول التركي إلى أن "حزمة تكلفة المقاتلة الأمريكية البالغة 20 مليار دولار"، وتوافر المزيد من الخيارات الفعالة من حيث التكلفة، ولا سيما المقاتلة الصينية "J-10C"، قد يجعل من هذا الطرح واقعيا.

وقال إرهان: "الآن لدينا خيارات أخرى مثل الطائرة الصينية التي تم بيعها لباكستان والطائرات الروسية وأيضًا طائرة يوروفايتر".

وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشأن العسكري، فقد بدأت باكستان باستلام مقاتلات "J-10C" الصينية في فبراير/ شباط عام 2022.

وتتميز المقاتلة الصينية بأنها من نفس وزن نظيرتها الأمريكية "إف-16"، لكنها أحدث بعدة عقود مع ميزات عدة ومزايا أداء متعددة خاصة فيما يتعلق بالتسلح وأداء التحليق والطيران.

وتعتبر المقاتلة الصينية خفيفة الوزن ذات محرك واحد مع تكلفة تشغيلية منخفضة وإلكترونيات طيران محسّنة من الجيل الخامس.

كما تتمتع الطائرات الصينية بقدرات مماثلة وفي معظم النواحي متفوقة على نظيرتها الأمريكية، بالإضافة إلى أنها تتطلب احتياجات صيانة أقل ووقت تسليم أسرع بكثير.

وعلى الرغم من أن تركيا تعتبر أكبر مشغل أجنبي لطائرة "إف-16" الأمريكية، حيث يوجد في الخدمة نحو 250، الأمر الذي يعني سهولة دمج الجديدة منها بأنظمة التدريب واللوجستيات الحالية والأسلحة، إلا أن الصين قامت في الماضي بتعديل مقاتلاتها لتكون قادرة على تشغيل الأسلحة الأمريكية بناءً على طلب العملاء الأجانب.

ومن مزايا المقاتلة الصينية الرئيسة هو تكلفتها المنخفضة جدا مقارنة بنظيرتها الأمريكية، بسبب تصنيع الصين كميات كبيرة منها بعكس الأمريكية.

واعتبرت المجلة في مقالها أن تفضيل تركيا للمقاتلات خفيفة الوزن يجعل من الطائرة الصينية ذات المحرك الواحد خيارا فعالا ورائدا.
مصدر : وكالات
رقم : 1045542
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
8 آذار 2023
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
8 آذار 2023
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
8 آذار 2023
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
8 آذار 2023
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
7 آذار 2023
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
7 آذار 2023
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
7 آذار 2023
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
7 آذار 2023
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
6 آذار 2023
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا