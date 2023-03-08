تركيا تستبدل 'إف-16' بمقاتلة صينية

وأشار المسؤول التركي إلى أن "حزمة تكلفة المقاتلة الأمريكية البالغة 20 مليار دولار"، وتوافر المزيد من الخيارات الفعالة من حيث التكلفة، ولا سيما المقاتلة الصينية "J-10C"، قد يجعل من هذا الطرح واقعيا.



وقال إرهان: "الآن لدينا خيارات أخرى مثل الطائرة الصينية التي تم بيعها لباكستان والطائرات الروسية وأيضًا طائرة يوروفايتر".



وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشأن العسكري، فقد بدأت باكستان باستلام مقاتلات "J-10C" الصينية في فبراير/ شباط عام 2022.



وتتميز المقاتلة الصينية بأنها من نفس وزن نظيرتها الأمريكية "إف-16"، لكنها أحدث بعدة عقود مع ميزات عدة ومزايا أداء متعددة خاصة فيما يتعلق بالتسلح وأداء التحليق والطيران.



وتعتبر المقاتلة الصينية خفيفة الوزن ذات محرك واحد مع تكلفة تشغيلية منخفضة وإلكترونيات طيران محسّنة من الجيل الخامس.



كما تتمتع الطائرات الصينية بقدرات مماثلة وفي معظم النواحي متفوقة على نظيرتها الأمريكية، بالإضافة إلى أنها تتطلب احتياجات صيانة أقل ووقت تسليم أسرع بكثير.



وعلى الرغم من أن تركيا تعتبر أكبر مشغل أجنبي لطائرة "إف-16" الأمريكية، حيث يوجد في الخدمة نحو 250، الأمر الذي يعني سهولة دمج الجديدة منها بأنظمة التدريب واللوجستيات الحالية والأسلحة، إلا أن الصين قامت في الماضي بتعديل مقاتلاتها لتكون قادرة على تشغيل الأسلحة الأمريكية بناءً على طلب العملاء الأجانب.



ومن مزايا المقاتلة الصينية الرئيسة هو تكلفتها المنخفضة جدا مقارنة بنظيرتها الأمريكية، بسبب تصنيع الصين كميات كبيرة منها بعكس الأمريكية.



واعتبرت المجلة في مقالها أن تفضيل تركيا للمقاتلات خفيفة الوزن يجعل من الطائرة الصينية ذات المحرك الواحد خيارا فعالا ورائدا.