الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 15:16

رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر

رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
وفي كلمة القاها رئيس الجمهورية في حفل افتتاح مستشفى الامام المهدي (عج) في طهران اليوم الاربعاء بالتزامن مع الذكرى العطرة لميلاد الامام المهدي (عج)، اكد على ان تقديم الخدمات للشعب الايراني هو امر قيم ومدعاة للفخر وان هذه الانجازات تسجل باسم نظام الجمهورية الاسلامية .

كما اشاد رئيس الجمهورية بعمل وأداء الكوادر الطبية في التصدي لفيروس كورونا قائلا ان المعدات الطبية في غرف العمليات في ايران تضاهي وتنافس نظيراتها في خارج البلاد وهذا انجاز وعمل جدير بالتقدير.

واضاف رئيس الجمهورية : اثناء زيارات المسؤولين الايرانيين الى خارج البلاد يتم عرض منتجات الشركات المعرفية الايرانية في مجال الطب والاعلان بان 97 بالمئة من الادوية في البلاد يتم انتاجها في الداخل ، مؤكدا ضرورة العمل من اجل ان تصبح هجرة (الأدمغة) عكسية وتهيئة الظروف لتصدير المنتجات الى الخارج .

واشار رئيس الجمهورية الى المراكز الطبية الهامة في مدن شيراز ومشهد وطهران مؤكدا اهمية ان يأتي الوافدون الى ايران الى هذه المدن لتلقي العلاج .

يذكر ان مستشفى الامام المهدي (عج) الذي افتتح في طهران اليوم يعتبر اكبر واحدث مستشفى تم انشائه بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران وهو مستشفى يتمتع بنظام ذكي.
رقم : 1045543
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
8 آذار 2023
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
8 آذار 2023
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
8 آذار 2023
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
8 آذار 2023
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
7 آذار 2023
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
7 آذار 2023
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
7 آذار 2023
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
7 آذار 2023
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
6 آذار 2023
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا