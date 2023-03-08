أميرعبداللهيان يهنىء رئيس وزراء قطر الجديد

وأعرب أميرعبداللهيان في هذه البرقية عن أمله في: أن نشهد تقدم وتنمية العلاقات الودية والتعاون الثنائي أكثر من ذي قبل من خلال توظيف فرص وإمكانيات البلدين كما في السابق.