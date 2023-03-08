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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 15:53
أميرعبداللهيان يهنىء رئيس وزراء قطر الجديد
وأعرب أميرعبداللهيان في هذه البرقية عن أمله في: أن نشهد تقدم وتنمية العلاقات الودية والتعاون الثنائي أكثر من ذي قبل من خلال توظيف فرص وإمكانيات البلدين كما في السابق.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1045553
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