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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 16:05

فلسطين.. الحركة الأسيرة تدعو إلى يوم غضب الجمعة المقبلة

فلسطين.. الحركة الأسيرة تدعو إلى يوم غضب الجمعة المقبلة
وحيّت اللجنة في بيان صدر عنها مساء أمس الثلاثاء "أبناء الشعب في محافظات الوطن كافة، الذين شاركوا في وقفات داعمة لنضال الأسرى أمام عدوان الاحتلال وقرارات من يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير".

وخاطبت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني قائلة: "وأنتم تلتحمون مع أبنائكم ومقاتليكم خلف قضبان الأسر، نبرق لكم برسالة حب ووفاء لأمهات شهدائنا الأبرار، ولجرحانا البواسل، ولكم يا شعبنا الأبي وأنتم ترسلون لنا رسالة وفاء، نعاهدكم أن نبقى المخلصين لكم، والسائرين على درب الشهداء".

ووجهت اللجنة في بيانها رسالة إلى حكومة الاحتلال المتطرفة، أكدت فيها أن "إجراءتها لن تكسر إرادة الشعب وإرادة الأسرى لنيل الحرية"، مؤكدة أن "معركة الحركة الأسيرة لن تتوقف إلا بتراجع الاحتلال"، داعية أبناء شعبنا كافة إلى "الوحدة في وجه عدوان الاحتلال المتواصل".

وأكدت أن "معركة الأسرى لن تتوقف إلا بتراجع العدو عن عقوباته وإجراءاته التعسفية بحق الأسرى، وإلا فإنّ بركان الحرية سينفجر في وجهه".
مصدر : وكالات
رقم : 1045556
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