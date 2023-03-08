واحات العلم والتكنولوجيا في إيران وفرت 40 ألف فرصة عمل معرفية

وفي تصريح أدلى به للصحفيين مساء الثلاثاء على هامش افتتاح مسجد "الرسول الأعظم (ص)" في جامعة آية الله بروجردي قال زلفي كل: هنالك 52 واحة للعلوم والتكنولوجيا في البلاد، كما تم إنشاء 220 مركز نمو في الجامعات في مراكز المحافظات والجامعات في المدن الكبرى.



وأضاف وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني: وفقا لقانون قفزة الإنتاج الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، فإن معظم الوزارات ملزمة بالمصادقة على لوائح المعرفة الأساسية الخاصة بها في مجلس الوزراء، حيث تتم هذه المصادقة في إطار اللجنة العلمية للحكومة، أي وزارة العلوم.



وتابع: لقد تم التخطيط لواحات العلوم والتكنولوجيا لجميع الوزارات، وستتحقق نتائجها في السنوات القادمة.



وأضاف زلفي كل: لقد وافق البرلمان في لجنة المواءمة على إنفاق 5 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لكل جامعة على الشؤون الثقافية، وهو مبلغ كبير تمت الموافقة عليه في ميزانية العام القادم (العام الإيراني الجديد يبدأ في 21 آذار/مارس).



وقال: هذه الميزانية ستكون متاحة لرؤساء الجامعات والمؤسسات الممثلة لسماحة قائد الثورة فيها.