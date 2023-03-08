الجعيد استنكر العدوان الصهيوني على مطار حلب الدولي

ولفت الشيخ الجعيد الى "أن هذا العدوان يأتي في الوقت الذي يستقبل فيه هذا المطار الطائرات التي تحمل المساعدات والأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 شباط الماضي، ما يدل على الطبيعة العدوانية اللاإنسانية واللاأخلاقية عند العدو الصهيوني وعند من يدعي الحضارة والديموقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان زورا وبهتانا ويمنع المساعدات عن الشعب السوري المكلوم تماهيا مع إدارة الشر الأمريكية التي تفرض حصارا خانقا على سوريا تحت اسم الشعار المؤامرة "قانون قيصر".



واستهجن الشيخ الجعيد "هذا السكوت العربي والغربي المدقع الذي يرى بأم العين هذه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة المتكررة ولا يحرك ساكنا، وقال:" آن الأوان لرد الصاع صاعين لردع هذا العدو عن غيه وطغيانه وعدوانه كي لا يستمر هذا الإجرام العدواني الدموي الذي يمارسه هذه العدو ضد سوريا وشعبها الشقيق، كما يفعل في فلسطين المحتلة".