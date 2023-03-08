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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 21:25

كاظمي قمي: حل مشاكل أفغانستان يكمن في تعميق التعاون الإقليمي

كاظمي قمي: حل مشاكل أفغانستان يكمن في تعميق التعاون الإقليمي
وعُقد اجتماع للممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان في طشقند، لبحث التطورات الجارية في أفغانستان والتعاون المتبادل بين الطرفين لتنظيم الوضع في هذا البلد دون حضور ممثل عن طالبان.

وغرد حسن كاظمي قمي، سفير إيران لدى كابول والممثل الخاص للرئيس الإيراني، حول هذا الاجتماع: "أظهر اجتماع الممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان في طشقند أن التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية في أفغانستان مهمة بالنسبة لدول المنطقة."

وقال إن الحل الأساسي لمشاكل أفغانستان وتحدياتها يكمن في تعميق التعاون الإقليمي، وإن البحث عن حل من خارج المنطقة لن يخدم الوضع الراهن.

وأضاف: إن تحرك حكومة تصريف الأعمال نحو تشكيل حكومة شاملة ومطمئنة لحماية حقوق المرأة سيكون موضع ترحيب من دول المنطقة.. وإن تعاون حكومة تصريف الأعمال مع دول المنطقة والدول المجاورة هو أفضل طريقة للخروج من الاختناقات.
رقم : 1045606
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