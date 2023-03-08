التيار الوطني الحر: حان وقت التحاور والتفاهم حول انتخابات الرئاسة

واعتبرت الهيئة السياسية للتيار ان الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً انقاذياً اصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة اصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن.



ودعت الهيئة السياسية في التيار في بيان اليوم الأربعاء بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً.



وشدد على ان بناء الدولة يكون بالأفعال من خلال الاجراءات الاصلاحية ومن خلال اقرار القوانين الاصلاحية كتلك التي تقدّم بها التيار؛ وحماية الشراكة الوطنية تكون باحترام ارادة المكونّات في دورها التشاركي، وفي تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية وفي رئاستها، واقل من ذلك يكون تهديم للوطن والكيان، وهو ما سيقاتل التيار لمنعه.



التيار الوطني الحر ويعرف أيضا بالتيار العوني حزب سياسي لبناني رئيسه جبران باسيل. هو تيار سياسي لبناني، واسع التمثيل في الوسط المسيحي و له كتلة وازنة في المجلس متالفة من 18 نائب و لذك له دور في مسالة انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتم في مجلس النواب.



و يعد هذا الموقف إيجابيا الى حدما لانه ينسجم مع دعوة حزب الله و حركة امل للحوار و التوافق.