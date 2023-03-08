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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 21:31

آلاف السودانيين يتظاهرون في أم درمان لمطالبة العسكر بتسليم السلطة للمدنيين

آلاف السودانيين يتظاهرون في أم درمان لمطالبة العسكر بتسليم السلطة للمدنيين
وجاءت المظاهرة استجابة لدعوة من لجان مقاومة الخرطوم، التي حثت في بيان لها السودانيين على الخروج في "مليونية جديدة"، ضمن حراكها المناهض للانقلاب العسكري منذ العام قبل الماضي، مشيرة إلى أن الخروج يأتي إيماناً بضرورة "استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة ووفاء لدماء الشهداء الأبرار الأماجد وإيماناً بضرورة وحدة قوى الثورة"، وتعهدت بملء الشوارع بالهتاف مطالبين بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر ومحاسبة كل من "أجرم في حق هذا الشعب العظيم".

وتجمع المشاركون في الموكب، في أكثر من موقع، قبل أن يتوجهوا صوب مقر البرلمان السوداني الذي حددته لجان المقاومة وجهة لـ"مليونية" اليوم، مرددين هتافات تدعو إلى عودة العسكر لثكناتهم وحل قوات الدعم السريع وتسليم السلطة للمدنيين والقصاص للضحايا خلال الثورة، وأغلقوا عددا من الطرق المؤدية إلى مكان التجمع وأحرقوا إطارات السيارات القديمة، إلا أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية للحيلولة دون وصول الموكب لمقر البرلمان.
مصدر : وكالات
رقم : 1045611
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