خطوة ايرانية للتقارب بين سوريا وتركيا

ويقول مراقبون بأن هناك صيغة حوار رباعية تضمُ تركيا وسوريا وروسيا وإيران؛ رحب بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال من أنقرة إن إيران تدعم التقارب بين تركيا وسوريا.



وفي هذا الصدد قال الوزير الايراني: "الجمهورية الإسلامية تدعم عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق لوضعها الطبيعي. التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب بين البلدين يجري على مستوى عال، ونحتفظ بحقّ إيران وتركيا في إطار القانون الدولي في الدفاع المشروع ضدّ أي عمل إرهابي من أي جهة ومن أي جماعة، فإنّنا نعتبر أمن تركيا من أمننا."



من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران سيجتمعون في موسكو الأسبوع المقبل قبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقا.



وقال أوغلو: "آستانة هي الصيغة الوحيدة الباقية للتعامل مع سوريا على أي حال. الآن نخطط لعقد اجتماع بين وزراء الخارجية الأربعة. روسيا عرضت استضافة اجتماع تمهيدي للتحضير لهذا الاجتماع الرباعي. وسيعقد هذا الاجتماع على مستوى نواب الوزراء الأسبوع المقبل في موسكو."



وأعرب جاويش أوغلو عن شكرِه لإيران على تقديمِها المساعدات لمنكوبي الزلزال.



وبحث الجانبان القضايا الثنائية واكدا على اهمية تطوير العلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري؛ وسبل إزالة العوائق بين البلدين فيما يخص الشؤون الجمركیة والعبور بين البلدين.



وفي السياق أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، ويلتقي المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة.



وأوضح المصدر لبعض وسائل الإعلام أن أميرعبداللهيان يصل دمشق، غدا الخميس، وسيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد.



وأضاف المصدر أن الجانبين سيبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.



