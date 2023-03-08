'أنصار الله' اليمنية تحذر من خوضها 'معركة فاصلة'

وذكر عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي، عبر تويتر، "قد لا تنجح المفاوضات ونضطر لخوض معركة فاصلة لإنهاء العدوان [في إشارة إلى عمليات العدوان] ورفع الحصار".



وأضاف: "لذلك ننصح إخواننا اليمنيين الذين لا زالوا في صف العدو أن يستعدوا للانضمام لصف المجاهدين على امتداد خطوط التماس وتمكينهم من حسم المعركة سريعا".



ورأى البخيتي أن التواجد الأمريكي في اليمن هو امتداد لعمليات تحالف العدوان بقوله: "تجلت حقيقة العدوان للجميع، ومشاهد القوات الأمريكية والبريطانية وهي تصول وتجول في المحافظات المحتلة التي يسيطر عليها التحالف خلف أظهر من يقاتلون في صف العدو لم تعد خافية على أحد".



وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين السعودية وجماعة أنصار الله (حكومة الإنقاذ الوطني)، سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بما يمهد لحل سياسي للصراع في اليمن الذي تسبب وفق الأمم المتحدة في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.