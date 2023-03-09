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الخميس 9 آذار 2023 ساعة 10:21
كورونا في لبنان.. تسجيل حالة وفاة واحدة و93 إصابة جديدة
تم تسجيل حالة وفاة واحدة و93 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1045698
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