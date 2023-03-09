منظمة حقوقية تطالب البحرين برفع التمييز ضدالمرأة

وقالت المنظمة، في بيان أمس الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة" في 8 مارس/آذار ، إنَّ "المرأة في البحرين ما زالت تعاني من التمييز في التعيينات في المناصب رفيعة المستوى مقارنة بعدد التعيينات للرجال".



واستدلت المنظمة بالتشكيل الوزاري الأخير الذي عيَّن الملك فيه 5 نساء من أصل 25 وزيراً، وتم احتكار الوزارات السيادية للرجال فقط"، مشيرة إلى أنَّه "تم تعيين 9 نساء من أصل 40 عضواً في مجلس الشورى".



وأضافت "في التعيينات الأخيرة للسلك الدبلوماسي عيَّن الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) 37 سفيراً منهم امرأتين فقط، ويتكوَّن مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي من 7 أشخاص 6 منهم رجال وامرأة واحدة فقط".



ولفتت الانتباه إلى أنَّه "منذ تأسيس محكمة التمييز، أعلى المحاكم في البحرين التي يعيِّن الملك أعضاءها، وحتى الآن، لم يتم تعيين امرأة كرئيس للمحكمة، فيما تم تعيين امرأتين فقط من أصل 13 عضواً في المجلس الأعلى للقضاء المُعاد تشكيله".



وطالبت "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" البحرين بـ "إصلاح ملفات حقوق الإنسان والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة".