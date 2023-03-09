إيران تدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ إجراءات لتمكين المرأة

وقالت إرشادي في كلمتها يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في اجتماع "النساء في الإسلام": إن تدمير صورة الإسلام تم من خلال تصويره كـ"دين تمييز".. عبر التاريخ طرحت وسائل الإعلام الغربية ادعاءات تقضي بأن هنالك تمييزا ضد المرأة في الإسلام ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فمنذ البداية قدر الإسلام حقوق المرأة وكرامتها.



وأضافت: منذ عهد الرسول الكريم (ص) لعبت المرأة دورا فاعلا وهاما في انتشار الإسلام وقد كن عالمات ومعلمات وقادة في مجتمعاتهن.



وقالت: لقد أعطى الإسلام والقرآن الكريم قيمة عالية لإسهام المرأة في المجتمع وحماية حقوقها وفرصها.. تاريخيا، قدمت المرأة المسلمة مساهمة كبيرة في الحضارة الإسلامية في مختلف المجالات، لكن للأسف، نشهد المواقف المشوهة للدين الإسلامي تجاه المرأة، والتي تتعارض مع تعاليم الإسلام وتميز ضد المرأة المسلمة.. على سبيل المثال، تعتبر المحظورات والقيود الأخيرة التي وضعتها الهيئة الحاكمة في أفغانستان للنساء والفتيات الأفغانيات فيما يتعلق بحصولهن على التعليم ومنعهن من التعليم انتهاكا لحقوق المرأة وتتعارض مع أساس الإسلام الذي يعطي قيمة عالية لتعليم المرأة والرجل.



وأوضحت أن: تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا كان عاملا مهما في زيادة الحظر على ارتداء المسلمات للحجاب والملابس الإسلامية.. حظر الملابس الدينية يمنع النساء والفتيات المسلمات من أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والحكومية والأماكن العامة.



وقالت: تأثرت النساء المسلمات بشكل غير متناسب بالسياسات المعادية للإسلام والتمييز والتهميش وخطاب الكراهية والعنف والإذلال والترهيب والتحرش.. من المهم أن يقوم أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ويصرحون بأنه لا ينبغي تجاهل أحد، باتخاذ خطوات ملموسة واتخاذ إجراءات جادة.



وأكدت سفيرة إيران في الأمم المتحدة: من أجل التغلب على مثل هذه التحديات، يجب علينا، كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، العمل بدعم من الإسلام لتحديد الأسباب الجذرية والتعصبات المعادية للمسلمين وتوفير حلول لتمكين المرأة.. علينا تكثيف جهودنا لزيادة الوعي العام بالآثار السلبية لهذه الأعمال المعادية للإسلام وباستخدام العمليات الدولية للأمم المتحدة.