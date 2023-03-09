الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 آذار 2023 ساعة 20:18

إيران تدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ إجراءات لتمكين المرأة

إيران تدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي اتخاذ إجراءات لتمكين المرأة
وقالت إرشادي في كلمتها يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي في اجتماع "النساء في الإسلام": إن تدمير صورة الإسلام تم من خلال تصويره كـ"دين تمييز".. عبر التاريخ طرحت وسائل الإعلام الغربية ادعاءات تقضي بأن هنالك تمييزا ضد المرأة في الإسلام ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فمنذ البداية قدر الإسلام حقوق المرأة وكرامتها.

وأضافت: منذ عهد الرسول الكريم (ص) لعبت المرأة دورا فاعلا وهاما في انتشار الإسلام وقد كن عالمات ومعلمات وقادة في مجتمعاتهن.

وقالت: لقد أعطى الإسلام والقرآن الكريم قيمة عالية لإسهام المرأة في المجتمع وحماية حقوقها وفرصها.. تاريخيا، قدمت المرأة المسلمة مساهمة كبيرة في الحضارة الإسلامية في مختلف المجالات، لكن للأسف، نشهد المواقف المشوهة للدين الإسلامي تجاه المرأة، والتي تتعارض مع تعاليم الإسلام وتميز ضد المرأة المسلمة.. على سبيل المثال، تعتبر المحظورات والقيود الأخيرة التي وضعتها الهيئة الحاكمة في أفغانستان للنساء والفتيات الأفغانيات فيما يتعلق بحصولهن على التعليم ومنعهن من التعليم انتهاكا لحقوق المرأة وتتعارض مع أساس الإسلام الذي يعطي قيمة عالية لتعليم المرأة والرجل.

وأوضحت أن: تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا كان عاملا مهما في زيادة الحظر على ارتداء المسلمات للحجاب والملابس الإسلامية.. حظر الملابس الدينية يمنع النساء والفتيات المسلمات من أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والحكومية والأماكن العامة.

وقالت: تأثرت النساء المسلمات بشكل غير متناسب بالسياسات المعادية للإسلام والتمييز والتهميش وخطاب الكراهية والعنف والإذلال والترهيب والتحرش.. من المهم أن يقوم أولئك الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ويصرحون بأنه لا ينبغي تجاهل أحد، باتخاذ خطوات ملموسة واتخاذ إجراءات جادة.

وأكدت سفيرة إيران في الأمم المتحدة: من أجل التغلب على مثل هذه التحديات، يجب علينا، كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، العمل بدعم من الإسلام لتحديد الأسباب الجذرية والتعصبات المعادية للمسلمين وتوفير حلول لتمكين المرأة.. علينا تكثيف جهودنا لزيادة الوعي العام بالآثار السلبية لهذه الأعمال المعادية للإسلام وباستخدام العمليات الدولية للأمم المتحدة.
رقم : 1045792
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
9 آذار 2023
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
8 آذار 2023
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
8 آذار 2023
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
8 آذار 2023
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
8 آذار 2023
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
8 آذار 2023
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
7 آذار 2023
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
7 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية