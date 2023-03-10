ابن فرحان يزعم سعي بلاده لوقف إطلاق نار دائم في اليمن

وقال ابن فرحان في مؤتمر صحفي خلال زيارته لموسكو، "هناك جهود قائمة للوصول أولا إلى وقف إطلاق نار دائم ومن ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية تنهي هذه الأزمة".



وأضاف "سوف نستمر في هذا الحوار وهناك حوارات عبر مسارات متعددة مدعومة من الأمم المتحدة لأجل تحقيق هذه المستهدفات".



وتابع "الأولوية الآن هي وقف إطلاق نار ومن ثم إطلاق الحوار، وخلاف ذلك لا أريد أن أخوض في أي تفاصيل تأكيدا أو نفيا لأنها ليست مفيدة لمسارات المفاوضات".



وقال وزير الخارجية السعودي أن "اهتمام المملكة حاليًا هو إيجاد سبيل لوقف القتال بشكل دائم ومن ثم إطلاق حوار يمني يضمن استقرار اليمن واستقلاليته وازدهاره، وهذه هي الأولوية لدينا".



وأودت العدوان السعودي - الاميركي على اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.