الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 12:40

كنعاني: إيران ليست مهتمة على الإطلاق بـآلية التعاملات المالية" INSTEX"

كنعاني: إيران ليست مهتمة على الإطلاق بـآلية التعاملات المالية" INSTEX"
ورداً على سؤال حول قرار الدول المساهمة في INSTEX بإغلاق هذا النظام، قال ناصر كنعاني:" إنّه وبعد الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي تعهدت الحكومات الأوروبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار المصالح الاقتصادية لإيران من التزامات رفع حظر الاتفاق النووي بحيث كان آلية إنشاء INSTEX ،كقناة مالية لتسهيل التجارة بين إيران وأوروبا، من الآليات التي طرحها الأوروبيون للوفاء بهذا التعهد."

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية:" على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعتمد قط على هذه الآلية ، ولكنها بحسن نية لم تمتنع عن أي تعاون ضروري لتشغيل هذه القناة من جهتها ، ولسوء الحظ فشلت الحكومات الأوروبية من جهتها، بالإضافة إلى تقاعسها عن التزاماتها الأخرى ،في إطلاق INSTEX بشكل فعال ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والضرورية لتفعيلها في شكل الوفاء بالتزامات أوروبا بموجب الاتفاق النووي."

واعتبر ناصر كنعاني أن السبب الرئيسي لفشل INSTEX هو الافتقار إلى الإرادة الجادة وعدم قدرة الحكومات الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها في سبيل التعويض عن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات غير القانونية المصاحبة لهذا الانسحاب.بالاضافة إلى أن هذه الدول لم تضخ أي موارد مالية أو خطوط ائتمان طويلة الأجل في هذه القناة خلال فترة نشاط INSTEX بأكملها.

كما اكّد المتحدث باسم وزراة الخارجية مرة أخرى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تثق قط في INSTEX وانها تدير أعمالها الدولية من خلال قنوات مصرفية مالية ودولية أخرى.

واضاف ناصر كنعاني:" إنّ إلقاء اللوم على إيران في بيان إغلاق INSTEX هو محاولة وهمية وخاطئة للتستر على فشل أوروبا المطلق في الحفاظ على استقلالها المالي عن أمريكا."
رقم : 1045889
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
9 آذار 2023
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
8 آذار 2023
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
8 آذار 2023
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
8 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون