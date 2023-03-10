قراءة نشيد 'سلام یامهدي (عج)' باللغة الإسبانية في فنزويلا

وفي هذا الخصوص أقام معرض ثقافة الصداقة بين ايران وفنزويلا تزامنا مع يوم مولد الامام المهدي المنتظر (عج) مهرجانا بهذه المناسبة العطرة حيث شاركت فرقة الاطفال والفتيان الفنزويليين في العاصمة كاراكاس في انشاد نشيد «سلام یامهدي» باللغة الاسبانية.



وقد لقي المهرجان الذي سوف يستمر الى يوم 12 آذار الجاري اقبالا منقطع النظير من الشعب الفنزويلي، حيث من المقرر أن يزيل وزير الثقافة والارشاد الاسلامي " محمد مهدي اسماعيلي " الستار عن كتاب «الزنزانة رقم 14» الذي كتبه قائد الثورة الاسلامية عن مذكراته في المعتقل والنفي في فترة الشاه المقبور وتمت ترجمته الى اللغة الاسبانية.



ويضم المعرض أجنحة مختلفة للتعريف بايران والتعرف على فنزويلا وحول المرأة والحجاب والاطفال اضافة الى جناح خاص بالخدمات الطبية في هذا المعرض الذي اقيم في فنزويلا بإعتبارها بلدا فاعلا في منطقة اميركا الجنوبية.



ومن المقرر أن يلتقي وزير الثقافة والارشاد الاسلامي " محمد مهدي اسماعيلي " خلال زيارته التي فنزويلا التي تستمر لعدة ايام عددا من كبار المسؤولين في هذا البلد.