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الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 12:42

الامن الايرانية تعرض المعدات التي استخدمها مثيرو الشغب في الأحداث الأخيرة

الامن الايرانية تعرض المعدات التي استخدمها مثيرو الشغب في الأحداث الأخيرة
وأقيم هذا المعرض بمناسبة تكريم رجال الامن (جند الامام المهدي (عج)) لتوفير الأمن للمواطنين في شارع حجاب بالعاصمة طهران.

وتم فيه عرض الوسائل التي استخدمها الفوضويون في أعمال الشغب التي شهدتها ايران في الخريف الماضي بينها القنابل اليدوية المحلية الصنع والاسلحة النارية والسكاكين والسيوف وغيرها من الاسلحة الخفيفة التي يمكن حملها واخفاءها بسهولة.

واستخدم هؤلاء المخربون الاسلحة النارية بينها مختلف انواع المسدسات والرشاشات والاسلحة التي يمكن حملها بسهولة واستخدامها ضد رجال الأمن والمواطنين الذين يحاولون منعهم من القيام بأعمال تدمير الممتلكات العامة والاماكن المقدسة مثل المساجد والحسينيات.
مصدر : وكالات
رقم : 1045891
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