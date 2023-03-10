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الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 13:45

’الجهاد الإسلامي’ تنعى الشهيد الخواجا وتؤكد أن عمليته جاءت انتقاماً لدماء الشهداء

’الجهاد الإسلامي’ تنعى الشهيد الخواجا وتؤكد أن عمليته جاءت انتقاماً لدماء الشهداء
وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه العملية جاءت مصداقاً لوعد المقاومة بالانتقام لدماء الشهداء وآخرهم ثلاثة من مجاهدينا في كتيبة جبع، ورداً مشروعاً على جرائم الاحتلال المتصاعدة، وتثبيت حق شعبنا في مواجهة العدوان بحق أهلنا وأسرانا ومقدساتنا.

وقالت الجهاد الإسلامي: "شعبنا ماض على طريق حريته، ومقاومتنا حاضرة للانتقام ودب الرعب في كيان الاحتلال وتحطيم منظومته الأمنية".

وأشادت الحركة، بجماهير شعبنا التي جسدت معاني التضحية والفداء على طريق القدس

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد المعتز بالله الخواجا من رام الله
صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا)، من بلدة نعلين غرب رام الله، منفذ العملية البطولية في شارع "ديزنغوف" بمدينة "تل أبيب" المحتلة.

إننا نؤكد أن هذه العملية جاءت مصداقاً لوعد المقاومة بالانتقام لدماء الشهداء وآخرهم ثلاثة من مجاهدينا في كتيبة جبع، ورداً مشروعاً على جرائم الاحتلال المتصاعدة، وتثبيت حق شعبنا في مواجهة العدوان بحق أهلنا وأسرانا ومقدساتنا.

إن هذه العملية المباركة تبعث برسالة التحدي والكبرياء، وأن شعبنا ماض على طريق حريته، ومقاومتنا حاضرة للانتقام ودب الرعب في كيان الاحتلال وتحطيم منظومته الأمنية، ونشيد بجماهير شعبنا التي جسدت معاني التضحية والفداء على طريق القدس.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 18 شعبان 1444هـ، 10 مارس 2023م
مصدر : وكالات
رقم : 1045897
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