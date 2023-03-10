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الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 13:48

مسؤول: العراق يفرج عن 500 مليون دولار من أموال إيران المجمدة لديه

مسؤول: العراق يفرج عن 500 مليون دولار من أموال إيران المجمدة لديه
وأشار المسؤول في تصريح لوكالة "فارس" الى افراج العراق عن جزء من الاموال الايرانية المجمدة لديه وقال: لقد تقرر ان يفرج هذا البلد عن 500 مليون دولار من اموال ايران المجمدة لدى المصارف العراقية.

وأكد " حسيني " توفر الأرضية لتصدير الغاز والكهرباء من ايران الى العراق، موضحا أن نسبة الصادرات الايرانية الى الأخير بلغت حوالي 30 مليون دولار، نصف هذا المبلغ يعود للنفط والغاز، والنصف الثاني يعود لمختلف السلع التي يتم تصديرها الى هذا البلد.

وأضاف المسؤول قائلا: نظرا لقرب شهر رمضان المبارك فإن نسبة شراء العراق من السلع الايرانية سوف تزداد، لذا فإن صادرات السلع الايرانية الى هذا البلد سوف تشهد المزيد من النمو.

وتوقع عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية - العراقية المشتركة أن تشهد صادرات ايران الاسلامية الى العراق في العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/ مارس 2023) نموا مضطردا وتتجاوز 9 مليارات دولار.

وحول الديون الايرانية المترتبة على العراق قال المسؤول: ان البنك المركزي الايراني أعلن أن هذه الديون بلغت اكثر من 10 مليارات دولار، وتقرر أن يسدد هذا البلد جزءا من الديون المترتبة عليه.
رقم : 1045898
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