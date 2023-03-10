مطار صنعاء الدولي: العدوان لا زال يصر على فرض الحظر الجوي على المطار

وحسب موقع "المسيرة" اليمني قال الشايف اليوم الجمعة: "قبل العدوان لم يكن هناك حتى طلب تأشيرات إلى الأردن ومنذ العام 2015 طلبت الأردن التأشيرات وبعد الهدنة طلبت السلطات الأردنية موافقة أمنية وتقارير طبية"، مضيفا "الآن تفاجئنا بأن السلطات الأردنية لم تكتف بهذه الشروط رغم اجحافها بحق المسافرين اليمنيين".



وأشار إلى أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المرضى والسلطات الأردنية وضعت ثلاثة شروط تمثلت في الموافقة الأمنية وتقارير طبية صادرة من الأردن وتذاكر ذهاب وإياب".



ولفت مدير مطار صنعاء إلى أن صنعاء كانت تؤمل أن يزيد عدد الرحلات إلى الأردن وان يكون هناك تسهيلات للمسافرين اليمنيين وليس العكس.