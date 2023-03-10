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الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 20:04

عودة العلاقات بين طهران والرياض

عودة العلاقات بين طهران والرياض
يكتب التاريخ اليوم مرحلة فاصلة وهامة في تاريخ الشرق الأوسط، عنوانها إنتهاء 7 سنوات من الجمود في العلاقات الإيرانية - السعودية.

وينظر محللون إلى هذا التطور في العلاقات بين القوتين الإقليميتين في المنطقة على أنه سيفضي إلى تعزيز الإستقرار والأمن الإقليميين وزيادة التعاون بين دول الخليج الفارسي والعالم الإسلامي لمواجهة التحديات القائمة وبالتالي تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الدولي.

وما إن أعلنت طهران والرياض اتفقاهما في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، حتى انهالت الترحيبات من دول المنطقة وعلى رأسها العراق وعمان اللتان استضافتا الجولات الخمس الماضية للمفاوضات الأولية بين البلدين، والتي كان لها دور كبير في التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي سيصب في مصلحة المنطقة وشعوبها التي ستكون المستفيد الأكبر من هذا التقارب.

ومما لا شك فيه فإن الخاسر الأكبر من عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض هو الكيان الإسرائيلي الذي كان يرمي لحشد دول المنطقة نحو العداء مع إيران.

جاء هذا الاتفاق إستكمالاً لزيارة الرئيس الايراني السيد "ابراهيم رئيسي" إلى بكين في فبراير /شباط والمحادثات التي جرت مع نظيره الصيني، ليقوم بعدها شمخاني بزيارة الى بكين قبل اربعة ايام، إلتقى خلالها بوزير الدولة السعودي ومستشار الامن الوطني "مساعد بن محمد العيبان"، حيث أجرى مفاوضات مكثفة من أجل التوصل الى إتفاق نهائي بين طهران والرياض. شمخاني لفت الى ان اعادة العلاقات الإيرانية السعودية ستؤدي إلى الاستقرار والأمن الإقليميين.

وفي هذا الصدد قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني: "خلال المحادثات التي اجريتها مع نظيري السعودي توصلنا الى لاستئناف العلاقات التي قطعت قبل سبعة أعوام وأخذنا بعين الاعتبار مصلحة البلدين والمنطقة ومنع التدخل غير المبرر للاجانب".

من جهته قال وزير الدولة ومستشار الامن الوطني السعودي ،"مساعد بن محمد العيبان" ان المباحثات مع طهران حظيت بدعم قيادات السعودية وإيران والصين.

"العيبان" اكد ان تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يأتي انطلاقاً من نهج الرياض الثابت في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات.

وينص الاتفاق على اعادة العلاقات الديبلوماسية الكاملة بين طهران والرياض خلال مدة اقصاها شهرين، وااعادة العمل بكل بروتوكلات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والامني الموقعة بين البلدين. وسيجتمع وزيرا خارجية إيران والسعودية لتنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء قريباً.

وفي بيان مشترك طهران والرياض  اعربتا عن امتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، كما اعربتا عن شكرهما وتقديرهما لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة.

وتؤكد تلك التطورات ان طهران نجحت في دبلوماسيتها المعتمدة على متانة العلاقات بعيدا عن التدخلات الخارجية، واكدت سعيها للوصول الى حل للمشكلات العالقة على اساس الحوار والتعاون وحسن الجوار ضمن مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول، اتفاق لاقى ردود افعال اقليمية ودولية مرحبة وداعمة للاستقرار في المنطقة ومثمنة للجهود التي بذلت في هذا الاطار.
رقم : 1045971
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