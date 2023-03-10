الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 20:13

البحرين تمنع موظفي 'هيومن رايتس' من حضور مؤتمر دولي

البحرين تمنع موظفي
يأتي ذلك برغم أنَّ المنظمة تحمل صفة "مراقب دائم" لدى الاتحاد.

وقالت المنظمة، في بيان، إنَّ "شعار المنظمة (الاتحاد) هو "من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع"، وموضوع الجمعية العامة الـ 146 هو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، تتعارض بشكل صارخ مع السجل الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين التي وثّقتها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى".

وقالت المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة: تيرانا حسن: "استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية رفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحريني النابض".

وأضافت أنَّ "الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات "هيومن رايتس ووتش" لحضور مؤتمر "الاتحاد البرلماني الدولي" مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة"، داعية "الحكومات والمنظمات ذات النفوذ والمسؤولين الأساسيين إلى رفع صوتهم ضد انتهاكات البحرين كي لا يكونوا متواطئين في جهودها لتلميع سجلها الحقوقي المزري".

وتابعت حسن قائلة: "مع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الاستبدادية في البحرين على المجتمع المدني المحلي، ينبغي لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة نيابة عن ضحايا القمع في البحرين".

ودعت أعضاء الاتحاد وقيادته إلى "مطالبة السلطات البحرينية علناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرَّد التعبير السلمي، ودعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لـ "قوانين العزل السياسي" القاسية".
مصدر : وكالات
رقم : 1045976
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
9 آذار 2023
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
8 آذار 2023
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
8 آذار 2023
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون