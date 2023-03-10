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الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 20:16

هذا ماقاله وزير الخارجية الإيراني حول عودة العلاقات الإيرانية السعودية

هذا ماقاله وزير الخارجية الإيراني حول عودة العلاقات الإيرانية السعودية
وأكد أمير عبد اللهيان بان سياسة حسن الجوار باعتبارها المحور الرئيس للسياسة الخارجية الإيرانية تتحرك لإعداد المزيد من الخطوات الإقليمية.

وفي تغريدة على تويتر قال أمير عبداللهيان، توفر عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية امكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.

وأضاف، ان سياسة حسن الجوار، باعتبارها المحور الرئيس للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تمضي بقوة في المسار الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط نحو إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية.

وأعلن في بيان مشترك اليوم الجمعة عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة بين البلدين، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.
رقم : 1045979
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