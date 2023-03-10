الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 21:08

مصر: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران

مصر: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن بيان الخارجية المصرية أن "مصر تتطلع لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".

هذا و بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" ونظيريه السعودي في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال توقيع بيان رسمي، بين ايران والسعودية والصين.

وبحسب وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايراني، فأن عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني "ابراهيم رئيسي" الى بكين مؤخرا، بدأ " علي شمخاني " منذ يوم الاثنين 6 مارس الجاري بمتابعة اتفاقيات هذه الزيارة واجراء محادثات مكثفة مع نظيره السعودي لحل المسائل العالقة بين كل من ايران والسعودية.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10 مارس 2023، صدر بيان ثلاثي في ​​بكين وقعه ممثل قائد الثورة الاسلامية – امين المجلس الاعلى للامن القومي " علي شمخاني " والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان " و عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية.

نص هذا البيان الثلاثي هو كما يلي:

استجابة للمبادرة الجديرة لرئيس جمهورية الصين الشعبية السيد "شي جين بينغ" في دعم توسيع العلاقات بين جمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، وانطلاقا من مبدأ حسن الجوار وبحسب الاتفاق مع رئيسي البلدين على استضافة ودعم الحوار بين جمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وكذلك رغبة البلدين في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على العلاقات الأخوية والتأكيد على تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية.

التقى وفد الجموهورية الاسلامية الايرانية برئاسة الأدميرال علي شمخاني ممثل قائد الثورة الاسلامية في ايران وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، مع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة المستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان "، لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين.

وتعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية عن امتنانهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين في الأعوام (2021 إلى 2022). ومع الشكر والامتنان الى القيادة وجمهورية الصين الشعبية على استضافتها ودعمها المحادثات التي جرت في هذا البلد والجهود المبذولة لإنجاحها.

ونتيجة للمفاوضات بين البلدين، اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والقنصليات خلال الشهرين المقبلين.

وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

وأكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 م، وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة بتاريخ 5.27.1998م.

وتعلن الدول الثلاث عزمها الحاسم على استخدام كل الجهود لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 1045984
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
بارجة الشهيد مهدوي العملاقة تنضم لأسطول الحرس الثوري
9 آذار 2023
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
رئيسي: تقديم الخدمات للشعب الايراني هو أمر قيم ومدعاة للفخر
8 آذار 2023
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
8 آذار 2023
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون