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الجمعة 10 آذار 2023 ساعة 21:39

البطش: المقاومة تدعم ألأسرى وتواجه مخططات العدو مهما كلف ذلك من ثمن

البطش: المقاومة تدعم ألأسرى وتواجه مخططات العدو مهما كلف ذلك من ثمن
وتم ذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير على الأسرى الفلسطينيين في سجون العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك عقب صلاة الجمعة وشارك في الصلاة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى.

ورفع المشاركون صورًا ولافتاتٍ داعمة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أ. خالد البطش: " أن الأسرى ماضون في خطواتهم ولن ترهبهم العقوبات والتهديدات"، وأن سياسية العدوان والتضييق على الأسرى، هي سياسات عدوانية ونحن نقف خلف الأسرى في مواجهتها، وأنها لن تكسر عزيمة الأسرى، مؤكدا أن وحدة الحركة الأسيرة كفيلة بإسقاط قوانين المجرم بن غفير.

وبين البطش أنه خلال الأيام الماضية كانت هناك مفاوضات داخل السجون لم تفضي إلى أي نتائج، والأسرى يستندون لشعبهم وجماهيرهم ومقاومتهم التي تراقب ما يجري في السجون بكل استعداد للمواجهة، مؤكدًا على أن العدو يستهدف الأسرى والمنظمات الدولية والحقوقية لا تحرك ساكنًا، ولذلك المسؤولية الوطنية تفرض علينا أن نكون بلا تردد مع أسرانا وخلفهم في هذه المعركة التي يخوضونها.

وأشار البطش بأن الأسرى يواصلون خطوات العصيان الجماعي لليوم الخامس والعشرين على التوالي رفضًا للإجراءات التي تنفذها إدارات السجون الصهيونية بحقهم، موجهًا التحية للأسير الشيخ البطل خضر عدنان الذي يمضى يومه الثالث والثلاثون مضربًا عن الطعام رفضًا لإعتقاله التعسفي، كما وجه التحية للأسرى والأسيرات كلٌ باسمه ولقبه، مضيفًا أن المناضلة إسراء الجعابيص شاهدة على ظلم العالم وإرهاب العدو الصهيوني، ومسؤولية المقاومة تجاه الأسرى تمتد لواجب العمل على حريتهم والإفراج عنهم، ونعاهدهم ألا نخذلهم وألا نتخلى عن واجباتنا تجاههم.
مصدر : وكالات
رقم : 1045990
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