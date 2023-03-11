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السبت 11 آذار 2023 ساعة 08:22
شهيد وجريح في القصف السعودي على صعدة
وأفاد موقع " 26 سبتمبر " عن وصول شهيد وجريح إلى مستشفى رازح الريفي سقطا بنيران الجيش السعودي على مديرية شدا الحدودية.
وكان استشهد وأٌصيب 61 يمنيا جراء القصف السعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة خلال شهر فبراير المنصرم.
مصدر :
وكالات
رقم :
1046045
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