الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 آذار 2023 ساعة 08:23

القطاع الصناعي الايراني يسجل نموا بنسبة 5.1 بالمئة خلال 9 اشهر

القطاع الصناعي الايراني يسجل نموا بنسبة 5.1 بالمئة خلال 9 اشهر
وحسب تقرير وزارة الصناعة ، فإن نمو قطاع الصناعة في العام الايراني 1397 ه.ش (بدا في 21 اذار 2018) كان سلبيا بنسبة 8.2٪ ، وفي عام 1398 ه.ش (بدا في 21 اذار 2019) بلغ حوالي 0.7٪ وفي عام 1399 ه.ش (بدا في 1ذار 2020) كان 1.8٪. وفي عام 1400 ه.ش (بدا في 2021)، مع تغيير الحكومة وتحسين السياسات الصناعية ، ارتفع نمو هذا القطاع إلى 3.1٪ ، وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفع نمو القطاع الصناعي إلى 5.1٪ ، وهو الأفضل من حيث الأداء منذ عام 1397 ه.ش لغاية الان.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء ، بلغ النمو الموسمي للقطاع الصناعي هذا الخريف 5٪ ، بينما كان 2.9٪ في خريف العام السابق.

في المواسم الخمسة للحكومة الثالثة عشرة (خريف 1400 ه.ش حتى الآن) ، كان متوسط ​​النمو الفصلي للقطاع الصناعي 4.2٪. وفي الوقت نفسه ، في العقد الماضي ، خلال السنوات 1390 إلى 1399 ه.ش، كان متوسط ​​النمو الموسمي للقطاع الصناعي سالب 2.8 في المائة. في الحكومتين 11 و 12 ، كان متوسط ​​النمو الفصلي للقطاع الصناعي 1.7٪. بعبارة أخرى ، زاد النمو الموسمي للقطاع الصناعي في الحكومة الثالثة عشرة 2.5 مرة مقارنة بالحكومة السابقة.

كما أن نمو قطاع التعدين ، الذي كان سلبيا أو صفرا في السنوات القليلة الماضية ، تحول أخيرًا إلى إيجابي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ووصل إلى ما يقرب من 1٪. وزاد نمو قطاع التعدين إلى 2.7٪ في موسم الخريف ، وهو أمر غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك ، نما تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الآلات ، وهو مؤشر مهم للاستثمار في قطاع الصناعة ، بنسبة 6.4٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، بينما نما بنسبة 4.3٪ في نفس الفترة من العام الماضي. . وفي الوقت نفسه ، واجه تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الآلات نموًا سلبيًا في معظم سنوات العقد الماضي.

ووصل مؤشر تصدير السلع والخدمات ، الذي كان سلبيا 6.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق ، إلى 22.4٪ هذا العام مسجلا رقما قياسيا جديدا.
رقم : 1046046
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟