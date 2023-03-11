الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 آذار 2023 ساعة 11:20

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ، ستيفن دوجاريك ، في تصريح للصحافيين الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالبيان المشترك الصادر اليوم بين السعودية وإيران والصين ، الذي اعلن فيه عن الاتفاق بين السعودية وايران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال شهرين.

وقال دوجاريك: إن الأمين العام للأمم المتحدة يقدر الصين على استضافة المحادثات بين إيران والسعودية، كما يقدر الأمين العام دور الدول الأخرى ، بما في ذلك عمان والعراق ، في هذا الصدد.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة: ان علاقات حسن الجوار بين إيران والمملكة العربية السعودية حيوية لاستقرار منطقة الخليج الفارسي.

وتابع دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة مستعد لاستخدام مكاتبه لضمان مزيد من الاستقرار والسلام في منطقة الخليج الفارسي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اتفقت إيران والسعودية، على إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.

وأكّدت كل من الصين وإيران والسعودية في بيان ثلاثي مشترك، أنه "استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ جرت في الفترة من 6 - 10 اذار 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي البلدين برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في السعودية، مساعد بن محمد العيبان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران الأدميرال علي شمخاني".

ولفتت الدول المعنية، إلى أنه "تم توصل السعودية وايران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما".
مصدر : وكالات
رقم : 1046089
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟