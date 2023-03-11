الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 آذار 2023 ساعة 11:23

برقية التهنئة من الأسد الى شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين

برقية التهنئة من الأسد الى شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين
وقال الرئيس الأسد في برقية التهنئة “يمنحني حدث إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية الصين الشعبية الفرصة بأن أتقدم إليكم باسمي وباسم الشعب العربي السوري بخالص التهاني والتمنيات لبلادكم الصديقة بدوام الازدهار والرفعة”.

وأضاف الرئيس الأسد إنّ إجماع نواب الشعب الصيني على بقائكم في رأس السلطة، وكذلك رئيساً للجنة العسكرية المركزية إنما يدلّ على الأثر الملموس والإنجاز الواضح الذي استطعتم من خلال رؤاكم الواضحة وعملكم المتفاني أن تحققوه في المسار المتصاعد والمزدهر للتنمية التي شهدتها الصين خلال السنوات الماضية، وامتلاكها لعوامل قوة جعلتها مركز ثقل تتطلع إليه كلّ الشعوب التي تشترك معكم في الإيمان بمبادئ الحق والخير والعدالة، وعامل أمان يسعى ويعمل لنشر السلام والاستقرار في العالم مقابل دول وسياسات تنطلق من مصالح ضيقة لنشر الفوضى والحروب وتكريس حالة اللا توازن في العالم.

وتابع الرئيس الأسد: لطالما كانت علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين سورية والصين مصدر اعتزاز للشعب السوري، وقد كان للتعاون الثنائي المشترك في العديد من المجالات أثر كبير في تعزيز هذه العلاقات وانعكاس عملي أسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، ونحن دائماً حريصون على مواصلة العمل الحثيث معكم من أجل الاستمرار في النهوض بهذه العلاقات وتطويرها وفتح آفاق جديدة لها.

وختم الرئيس الأسد برقيته بالقول: أجدّد لكم تهانينا وكلّنا ثقة بأنّ جمهورية الصين الشعبية ستشهد تحت قيادتكم فصلاً جديداً من النجاحات والإنجازات على جميع المستويات، مع تمنياتي لكم شخصياً بدوام الصحة والخير والهناء.
مصدر : وكالات
رقم : 1046093
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟