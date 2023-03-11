أردوغان يوقع على قرار يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو

اسلام تايمز (تركيا) - حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو أيار، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا ووقع القرار في حفل بثه التلفزيون التركي الجمعة.