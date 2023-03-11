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السبت 11 آذار 2023 ساعة 11:27
أردوغان يوقع على قرار يدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو
وقال أردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو”.
مصدر :
وكالات
رقم :
1046098
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