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السبت 11 آذار 2023 ساعة 11:31

مسؤول فرنسي رفيع ينهي زيارته غير المعلنة الى المغرب

مسؤول فرنسي رفيع ينهي زيارته غير المعلنة الى المغرب
وأعلنت السفارة الفرنسية بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، أن مدير التعاون الأمني والدفاعي بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الجنرال ريجي كولكومبي، أنهى اليوم زيارة عمل إلى المغرب، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول الزيارة ومدتها.

واكتفت السفارة الفرنسية بالإشارة، في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الجنرال كولكومبي أجرى العديد من اللقاءات المثمرة مع الشركاء المغاربة في ما يخص التعاون الأمني والعسكري.

وتعتبر زيارة كولكومبي، التي لم يعلن عنها من قبل من أي طرف، هي ثاني زيارة لمسؤول فرنسي رفيع المستوى، بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة التي كان عنوانها البارز السعي لتجاوز القضايا الخلافية التي عكرت صفو العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية.

وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي، في وقت يسود الغموض مصير زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب خلال النصف الأول من مارس/ آذار الحالي، التي يراهن عليها الجانب الفرنسي من أجل طي صفحة الأزمة بين بلدين حليفين.

كما تأتي بعد أيام على اعتراف ماكرون، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب خطابه حول العلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بوجود مشاكل بين المغرب وفرنسا، لكنه استدرك بالقول إن علاقاته الشخصية مع الملك محمد السادس "ودية" وإنها "ستبقى كذلك".
مصدر : وكالات
رقم : 1046101
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