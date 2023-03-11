مداهمات وحواجز للجيش اللبناني في طرابلس

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش اللبناني اقامت حواجز في عدد من مناطق طرابلس تعمل على تفتيش السيارات بشكل دقيق ضمن المهام التي تقوم بها مديرية الجيش بهدف حفظ الامن”.