خبير مصري: اتفاق السعودية وإيران مهم للغاية وانتصار للسلام

وقال الخبير المصري إن اتفاق السعودية وإيران مهم للغاية، لإعادة بناء التوازنات والتحالفات في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما إن الإتفاق يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشئونها الداخلية، إضافة إلى أنه سيمكن البلدين والشعبين الشقيقين من تمتين وزيادة علاقات التضامن والتعاون في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويعمل على حل الخلافات عبر الحوار مما سيسهم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم، فالرياض وطهران أكبر قوتين في منطقة الخليج (الفارسي).



وتابع الخبير المصري محمد مخلوف: السعودية تنتهج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الاقليمية والدولية، وهذا الاتفاق يعد انتصارا للسلام، لذلك فإن مصر أعربت عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.