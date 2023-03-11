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السبت 11 آذار 2023 ساعة 16:15

الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب "الأول من رمضان" عن الطعام

الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب "الأول من رمضان" عن الطعام
ووفقا لبرنامج خطوات "العصيان"، فقد اعتصم الأسرى في ساحات السجون يوم أمس الجمعة بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص" الزي الرسمي في السجون.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

وأشارت إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط/ فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات ما يسمى وزير الامن في كيان الاحتلال الاسرائيلي "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1046149
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