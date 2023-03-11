استمرار ردود الأفعال الدولية على الاتفاق الايراني السعودي

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو، في بيان نشره على موقع الاتحاد الأوروبي الكتروني، إن "التكتل يشيد بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة"، في إشارة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.



وجاء في البيان: "نظرًا لأن السعودية وإيران لهما دور محوري بالنسبة لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة بأسرها".



ونوّه ستانو أن "تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوتر في الشرق الأوسط من أولوياتنا الرئيسية".



واختتم البيان بالقول إن "الاتحاد الأوروبي يبقى على استعداد للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بأسلوب شامل وبشفافية كاملة".



ومن جانبه رأى الخبير المصري، الصحافي محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، أن عودة العلاقات السعودية - الإيرانية انتصار للسلام .



وقال الخبير المصري إن اتفاق السعودية وإيران مهم للغاية، لإعادة بناء التوازنات والتحالفات في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما إن الإتفاق يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل بشئونها الداخلية، إضافة إلى أنه سيمكن البلدين والشعبين الشقيقين من تمتين وزيادة علاقات التضامن والتعاون في إطار الالتزام بالمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويعمل على حل الخلافات عبر الحوار مما سيسهم في تعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم، فالرياض وطهران أكبر قوتين في منطقة الخليج (الفارسي).



وتابع الخبير المصري محمد مخلوف: السعودية تنتهج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الاقليمية والدولية، وهذا الاتفاق يعد انتصارا للسلام، لذلك فإن مصر أعربت عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار.



ومن جهته أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "عودة العلاقات الإيرانيّة السعودية منعطف مهم لاستقرار المنطقة وأمنها وتقدمها، وهي فاتحة خيرات لشعبيهما ولشعوب المنطقة، وهي ضربة موجعة للمشروع الأميركي الإسرائيلي تزيده ترنحا".



وكانت قد أعلنت السعودية وإيران والصين، في بيان مشترك أمس، أن "تم التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران، يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، ويتضمن أيضا تأكيدهما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".



وفي سياق متصل اعتبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأن عودة العلاقات بين ‫السعودية وإيران‬ خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار.



وجاء الرد الإماراتي بعد إعلان السعودية وإيران عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال شهرين، برعاية صينية أمس الجمعة.



وصدر بيان ثلاثي مشترك أمس عن البلدين ودولة الوساطة، الصين، تضمن تأكيد البلدين احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء.



وتضمن الاتفاق تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.



وشدد البيان على أن قرار استئناف العلاقات بين البلدين جاء نتاج استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورغبة قيادتي البلدين في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية.



وكان مستشار رئيس الإمارات الدبلوماسي الدكتور أنور قرقاش قال في وقت سابق «نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع».