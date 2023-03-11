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السبت 11 آذار 2023 ساعة 20:30

الصحة الإيرانية : 15 وفاة و569 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

الصحة الإيرانية : 15 وفاة و569 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد
وعبر بيانها اليوم السبت حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت وزارة الصحة الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و573 الفا و328 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و956 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و340 الفا 279 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و460 الفا و741 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.
رقم : 1046185
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