اليمن.. ملف الاسرى على طاولة المفاوضات في جنیف

وأكد مصدر مطلع لقناة المسيرة بدء انعقاد الجلسات لمناقشة ما تم التوصل إليه بخصوص ملف الأسرى في الجولة السادسة في عَمّان ومراجعة الكشوف وتصحيحها .. مضيفا أن النقاشات بخصوص ملف الأسرى في جنيف تتم بين صنعاء ومن تمثل، والرياض ومن تمثل.



وأوضح المصدر أن وفد الطرف الآخر وصل أمس الجمعة ويضم 3 سعوديين وعددًا من ممثلي حكومة المرتزقة.. مؤكدا أنه من المقرر تبادل قوائم جديدة لمحاولة رفع الأعداد المتفق عليها، ومناقشة بقية الكشوف أملاً في تنفيذ الاتفاق كما يفترض.



وكان قد توّجه إلى جنيف يوم الخميس ، وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى برئاسة رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، حيث أعرب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن الأمل في أن تكون جولة المفاوضات الجديدة في جنيف برعاية أممية حاسمة للملف الإنساني.