الصفحة الرئيسية
0
السبت 11 آذار 2023 ساعة 20:39

اليمن.. ملف الاسرى على طاولة المفاوضات في جنیف

اليمن.. ملف الاسرى على طاولة المفاوضات في جنیف
وأكد مصدر مطلع لقناة المسيرة بدء انعقاد الجلسات لمناقشة ما تم التوصل إليه بخصوص ملف الأسرى في الجولة السادسة في عَمّان ومراجعة الكشوف وتصحيحها .. مضيفا أن النقاشات بخصوص ملف الأسرى في جنيف تتم بين صنعاء ومن تمثل، والرياض ومن تمثل.

وأوضح المصدر أن وفد الطرف الآخر وصل أمس الجمعة ويضم 3 سعوديين وعددًا من ممثلي حكومة المرتزقة.. مؤكدا أنه من المقرر تبادل قوائم جديدة لمحاولة رفع الأعداد المتفق عليها، ومناقشة بقية الكشوف أملاً في تنفيذ الاتفاق كما يفترض.

وكان قد توّجه إلى جنيف يوم الخميس ، وفد اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى برئاسة رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، حيث أعرب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن الأمل في أن تكون جولة المفاوضات الجديدة في جنيف برعاية أممية حاسمة للملف الإنساني.
رقم : 1046189
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
البحرين مقبرة الإنسان وحقوقه.. ليس عنواناً جديداً بل هو واقع يعيشه البحرينييون
9 آذار 2023
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
السلطة الفلسطينية أداة للقضاء على المقاومة
9 آذار 2023
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
ملحد الحرمين الشريفين.. السعودية تحظر بث الصلاة عبر التلفاز خلال شهر رمضان!
9 آذار 2023
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الأمم المتحدة: نرحب بأي تعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
9 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟