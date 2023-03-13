بوشكوف: واشنطن وقعت في الفخ الأوكراني كما حدث لها في فيتنام

وقال بوشكوف على قناته في "تيليغرام" إن "واشنطن تخشى من أن تجرها كييف إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو، وهو أمر غير ضروري وخطير فعلا بالنسبة لهم، حيث حولت واشنطن نفسها إلى رهينة موقف كييف".



وأشار إلى أن أوكرانيا تحولت من عميل للولايات المتحدة إلى "خادم يحاول إملاء رغباته على سيده".



وأضاف: "الولايات المتحدة صارت رهينة لتصريحاتها ومساهماتها العسكرية لأوكرانيا. واشنطن وقعت في فخ سياسي كما حدث لها في فيتنام، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي وقتها دين راسك: لن نغادر فيتنام إلا عندما ننتصر، مما يدل على أنها ليست المرة الأولى التي تحرم واشنطن فيها نفسها من حرية المناورة".