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الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 08:45

ليبيا تبحث مع ايران استئناف مهام سفارتها في طرابلس

ليبيا تبحث مع ايران استئناف مهام سفارتها في طرابلس
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، والسفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا، في طرابلس، وفق بيان الخارجية الليبية.

وبحسب البيان، بحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية"، وناقشا "تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة (..) وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس".

وفي 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا ومنها السفارة الإيرانية، بعد اندلاع احتجاجات ضد نظام معمر القذافي آنذاك.

كما أفاد البيان، بأن اللقاء تطرق أيضا إلى "مستجدات القضايا الإقليمية والدولية"، حيث جددت المنقوش "ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية الإيرانية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية لما لها من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة"
مصدر : وكالات
رقم : 1046425
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