الإمارات توقف شراء منظومة دفاعية من الكيان الصهيوني

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد “حتى نتأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها لن نتمكن من القيام بأمور مشتركة” ، مشيراً إلى أن القرار الإماراتي بوقف شراء منظومات دفاعية من “إسرائيل” يأتي في أعقاب تصرفات وتصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.



وكانت مصادر خبرية في حكومة الاحتلال قد كشفت في وقت سابق الأحد أن الإمارات قررت تجميد صفقات كانت قد توصلت إلى اتفاقيات بشأنها مع تل أبيب.



وبحسب المصادر نفسها فإن رئيس الإمارات محمد بن زايد ، هو من قرر وقف هذه الصفقات ومن أبرزها شراء منظومات دفاعية ، مؤكد أن القرار الإماراتي جاء بسبب سلوك “إسرائيل” في الأشهر الأخيرة وعدم سيطرة “نتنياهو” على حكومته.