الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 09:54

قيادي بحزب الله: الإتفاق السعودي الإيراني حدث عالمي لجهة تأثيراته وتداعياته

قيادي بحزب الله: الإتفاق السعودي الإيراني حدث عالمي لجهة تأثيراته وتداعياته
ولفت السيد امين السيد إلى أن أبرز المواقف حول الاتفاق جاءت من الولايات المتحدة ومن "إسرائيل"، حيث أن الأولى اعتبرت هذا الإتفاق فشلا لبايدن وسياسته، بل وانتكاسة لأميركا في الشرق الأوسط، ونجاحا للسياسة الصينية في هذه المنطقة، والبعض في الولايات المتحدة اعتبره غير إيجابي إن لم يكن سلبيًا.. أما الإسرائيلي فاعتبر هذا الإتفاق فشلا للكيان الصهيوني، وتبادل القادة الصهاينة فيما بينهم الاتهامات بفشل التطبيع، لأن السياق الذي تعمل به الولايات المتحدة و"إسرائيل"، هو إذكاء التوتر والتصعيد في العلاقات بين السعودية وإيران.

موقف السيد أمين السيد جاء خلال رعايته مؤتمر العلاقات العامة الاول في منطقة البقاع بشرق لبنان وأضاف المسار نحو الإتفاق ليس منذ البارحة، إنما هذا مسار أخذته السعودية في حوار مع إيران منذ فترة عبر دول مثل العراق وعمان وجهات أخرى، وما جرى إعلانه مناإتفاق كان نتيجة.

السيد أمين السيد أشار إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الإتفاق تأثير على ملفات المنطقة، الساخنة منها وغير الساخنة، على المديين القصير والبعيد، وبالنتيجة هذا الاتفاق يجب أن يكون الوضع الأصلي للعلاقة بين البلدين.
رقم : 1046439
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
13 آذار 2023
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
11 آذار 2023
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟