الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 10:16

السيد صفي الدين: سنعمل على حماية أهلنا كما حمينا صواريخنا

السيد صفي الدين: سنعمل على حماية أهلنا كما حمينا صواريخنا
كلام صفي الدين جاء خلال تأمين طاقة شمسية من 680 لوحًا شمسيًا لبئر ارتوازي جوفي يؤمن مياه الري لبلدات النبي شيت وسرعين الفوقا على قطعة أرض مقدمة من حزب الله، بما يوفر مياه الشفة لـ 600 وحدة سكنية، بحضور نواب ونواب سابقين وقيادات من حزب الله ورجال دين ورؤساء بلديات وفعاليات.

السيد صفي الدين أكد أن المقاومة تغلبت على الكثير من المصاعب وتمكنت من تحقيق الكثير من الانجازات ومن هزيمة العدو مادياً ونفسياً ومعنوياً حين كان يرتكب هذا العدو حماقة، هذا التوفيق لم يكن ليكون لولا التفكير والتخطيط وبذل الأنفس والدماء في سبيل المقاومة، لكننا ما زلنا في بلد الظلم فيه قائم في بعض المناطق، في بلد يتهاوى من الفقر والعوز، وبسبب التقشف نحن اليوم في مرحلة حساسة علينا أن نطالب فيها الدولة أن تقوم بمسؤولياتها التي أصبحت قليلة ونادرة مع عدم وجود الامكانيات بسبب التخبط السياسي والتدخلات الظالمة والخبيثة، ووظيفتنا اليوم قدر الإمكان تقضي برفع الظلم عن أهلنا.

وأكد أن ما قام به حزب الله وقدمه من مشاريع لأهله من مشاريع بالتعاون مع البلديات والجمعيات والخيرين، وهم كثر على مدى السنوات الماضية، هي من باب الوفاء لكل الناس، وما نقوم به هو تكليف وواجب، والوقفة الحقيقية هي أن تقضي حاجة البلد والمجتمع.

وتابع "لمن يتحدثون ويقولون على أننا دويلة ضمن دولة نقول لهم هذا وَهمٌ في رؤوسهم، ومن دعمتوهم هم من أوصلوا البلد إلى هذا التهاوي والسقوط"، متسائلًا "فأي دولة تتحدثون عنها؟ وهل أبقيتم دولة؟".

وأضاف "لينتظرنا الجميع أمام خطوات نوعية من أجل رفع الحيف والظلم عن أهلنا، فلا يمكننا أن نتركهم عرضة للحصار أمام بعض الدول التي تسعى لانتهاك الكرامات بالمال، وسنعمل على حماية أهلنا كما حمينا صواريخنا نحرص عليها نرتبها، نمسحها نعمل على تغطيتها، وهم لا يعرفون أن كل يوم لدينا صواريخ جديدة، الرهان على الزمن لا ينفع جرّبنا كل العالم، ولم يتمكن العالم تحمل صبرنا وعزيمتنا".

وتابع سماحته "عام 2006 كسرناهم ولم ننكسر، هزمناهم ولم ننهزم، هم تعبوا ونحن بقينا بفضل عبق سيد الشهداء السيد عباس الموسوي"، ودعا "الجميع في البقاع من أجل أن نكون جميعا ضمن إطار معرفة مجتمعية شاملة في كل حي ومدينة لنتآزر ونتعاون ببذل الجهد مع البلديات والاتحادات، من أجل تنظيم أمورنا وقضايانا لنثبت للأميركي وغير الأميركي أننا انتصرنا بصبرنا وبصيرتنا، وبتنظيم قدراتنا من أجل ردم الفجوة في ظل قصور الدولة وتهاوي الإدارات، وحتى تنهض الدولة علينا أن نقوم بالواجب، وحيث تحضر الدولة فلتتحمل المسؤولية، وحيث لا تحضر معنيون بالحضور وبالمال الذي ينفق كجزء منه من حزب الله وجزء من الناس إلى جانب الإيمان والعقيدة وأسباب الانتصار".
رقم : 1046446
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
قائد الثورة الاسلامية: على الدول التي تتعرض للحظر الأمريكي العمل معًا لكسر هذه الحربة
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
13 آذار 2023
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
13 آذار 2023
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
13 آذار 2023
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
موت حقوق الانسان.. من شواطئ ايطاليا الى شوارع لندن!
11 آذار 2023
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟
11 آذار 2023
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
ما هي الأهداف التي جذبت روسيا إلى اليمن؟
11 آذار 2023
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
ايران تدعو المجتمع الدولي للتحرك لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
11 آذار 2023
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم
قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان المرحوم 'حسن غفوري فرد'
10 آذار 2023
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
ما هي أسباب الحجيج العربي إلی دمشق بدلاً من تل أبيب؟
10 آذار 2023
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
تصريحات وزير مالية "إسرائيل".. خطأ أم منهجٌ دمويّ؟
10 آذار 2023
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية.. ما علاقة الاقتصاد بالتلاسن الإعلامي مع السعودية؟
10 آذار 2023
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
شعبنا لن يكف عن طلب العدالة في قضية اغتيال الشهيد سليماني
10 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإمارات بين جنة الاستثمارات الروسية وجحيم العقوبات الأمريكية
خطّة الجنرال الأمريكي فينزل والرغبة باستئصال المقاومة
اتفاق طهران - الرياض... ضمان أمن المنطقة دون وجود الولايات المتحدة
ترتيبات أممية في جنيف.. هل يشهد ملف الأسرى انفراجة ؟