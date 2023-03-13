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الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 10:17

صنعاء تجدد التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية

صنعاء تجدد التأكيد على مناصرة القضية الفلسطينية
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، بحضور نائبي رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، وشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ووزير الدولة أحمد العليي ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني.

ونوه رئيس الوزراء بالدور النضالي المشهود لحركة حماس ومختلف المنظمات الفلسطينية الحرة في مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التي تستهدف أمن وسلامة المنطقة وشعوبها.

وجدد التأكيد على الموقف المبدئي للشعب اليمني في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحمل رئيس الوزراء أبو شمالة نقل تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط إلى قيادة الحركة في فلسطين.

بدوره نقل أبو شمالة تحيات رئيس حركة حماس إسماعيل هنية إلى اليمن قيادة وحكومة وشعبا.. مثمنا المواقف المشرفة والمتقدمة لليمن على المستويين الرسمي والشعبي الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل الصراع مع الكيان الصهيوني.

واستعرض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والأحداث الجارية في الضفة الغربية ومدينة القدس الشريف والعمليات البطولية الأخيرة ضد الكيان الصهيوني، وما أحدثته من إرباك وتعرية للمنظومة الأمنية الصهيونية التي طالما تفاخر بها العدو.

وقال " نشعر في اليمن بأننا بين أهلنا وشعبنا، وذلك من خلال ما نراه من احتضان لأبناء الشعب الفلسطيني وقضيته والوقوف إلى جانبه، في الوقت الذي نرى الكثير من الأنظمة العربية تهرول للتطبيع مع العدو الصهيوني، وتحقيق أطماعه في المنطقة".

وفي ختام اللقاء سلم أبو شمالة درع الحركة لرئيس الوزراء تقديرا وعرفانا لجهوده ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع العلاقات الخارجية يحيى الهادي، ومدير مكتب ممثل حركة حماس في اليمن عمر السباخي والمسئول الإعلامي للمكتب خالد قاسم، ومسئول العلاقات السياسية في المكتب عبدالله هادي.
رقم : 1046447
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