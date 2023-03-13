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الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 12:17

اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة بالضفة
ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء الأربعة محمد وبراء وعبد الرحمن ومؤمن فتحي قرعاوي من مخيم نور شمس شرق المدينة، وهم أنجال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي قرعاوي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عباس ظاهر صدوق (١٦ عامًا) من مخيم عايدة شمال المدينة، والأسير المحرر محمد محمود سكرانة (٢٣ عامًا) من بلدة نحالين غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية، واعتقلت الأسير المحرر سعيد الشريدة، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مع الآليات المقتحمة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معين الزهور، والمواطنين، محمد العصافرة، أسيد العصافرة، عماد العصافرة، أحمد الحروب، وموسى القواسمي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الشابين عبد المعطي الريماوي ونهاد حمدان من بلدة بيت سيرا غرب المدينة، فيما اعتقل الاحتلال الشاب محمد أبو عواد من مدينة البيرة.

وخلال شهر شباط الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، 480 فلسطينيًا، منهم 62 طفلًا و10 سيدات، من الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1046451
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