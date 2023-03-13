'العيش المشترك الواحد' لقاء اسلامي مسيحي نظمه 'حزب الله' في بعلبك

وأمل يزبك، أن "يتبع اللقاء لقاءآت متعددة من أجل نغلق الباب امام المصطادين بالماء العكر والذين يعملون على تفريق اللبنانيين"، معتبراً أن "لبنان لا يحتمل أن يكون اللبنانيين في خندق واحد بوجه الشر وفي ان يتعاضدوا مع بعضهم البعض، وهم اقوياء واجهوا العدو وحرّروا أرضهم ودافعوا عن أنفسهم جيشاً وشعباً مقاومة".



وأكد أن "هذه المقاومة يجب المحافظة عليها من أجل سيادة لبنان واستقلاله ومن ليس لديه وطن ليس لديه غطاء، نريد أن نعيش مع بعضنا البعض في دولة قائمة على العدل بوضع حد للفساد والسرقة، والمطلوب من اللبنانيين ان يحذو حذو بقاع التعايش والمحبة والانفتاح، لا كما يصورونه على أنه مصدر للخطف والقتل".



بدوره، حذر المطران حنا رحمة، من "الانحرافات التي تحصل في الغرب من أن تصيب مجتمعاتنا لان ابتعادنا عن الله هو احد اسباب ضعفنا"، مشيراً الى أنني "اقول لإخوتنا في حزب الله لنسعى بانتخاب رئيس للجمهورية يؤمن بالله ويتحلى بالأخلاق والروح الوطنية الجامعة، بعيدا عن العلمانية، وكم نحن بحاجة لرئيس جمهورية يعلن إيمانه بالله واحترام الإنسان وبأن ينطلق من خلال لبنانيته، وبأن يكون لبناني صميم يحكم لبنان بالعدل وكفانا سرقة وفرار بالعتمة".