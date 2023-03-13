كنعاني: المنطقة بحاجة لتظافر الجهود بين ايران ومصر

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين " كان للوزير امير عبداللهيان لقاء ايجابي مع الرئيس المصري اثناء قمة بغداد 2 (في عمّان) ونحن نؤمن باتخاذ خطوات جديدة للارتقاء بالعلاقات.