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الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 15:05
كنعاني: المنطقة بحاجة لتظافر الجهود بين ايران ومصر
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين " كان للوزير امير عبداللهيان لقاء ايجابي مع الرئيس المصري اثناء قمة بغداد 2 (في عمّان) ونحن نؤمن باتخاذ خطوات جديدة للارتقاء بالعلاقات.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1046492
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