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الاثنين 13 آذار 2023 ساعة 16:46

منظومة باور "373" الصاروخية هي منظومة خارقة

منظومة باور "373" الصاروخية هي منظومة خارقة
وأجرت وكالة أنباء فارس مقابلة مع رئيس هيئة مستشاري وزير الدفاع الايراني العميد شاهرخ شهرام حول منظومة باور 373 الصاروخية للدفاع الجوي بعيدة المدى الايرانية الصنع ومراحل تصنيعها واختبارها وخصائصها والذي اعلن قبل 5 شهور عن اختبار صاروخ صياد "4 بي" في هذه المنظومة والذي زاد مداها الى 305 كيلومترات كما ازداد مدى رادارها من 350 الى 450 كيلومترا، وازداد ايضا مدى رادار الاشتباك فيها من 260 كيلومتر الى 400 كيلومتر، وازدادت القدرة على الاشتباك من ارتفاع 27 كيلومترا الى ارتفاع 32 كيلومترا.

منظومة باور 373 انشئت في خضم الحظر وبفترة قصيرة وصلت الى مرحلة الاختبار العملاني وللوقوف على أهمية هذه المنظومة يكفي الاشارة الى ما نوه سماحة قائد الثورة الاسلامية بشأنها، حيث قال سماحته " أنا اؤمن بهذا المشروع".

وقد اشار وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني ان باور 373 هي منظومة خارقة تتمنى العديد من الدول ان تمتلك نموذجا واحدا منها.

واضاف العميد شاهرخ شهرام ان الحاجة لوجود مثل هذه المنظومة لمست قبل 10 أعوام ، حيث شعرت قوات الدفاع الجوي في ايران في حينها ان منظومة اس 200 الصاروخية التي تمتلكها تحتاج الى ادخال تحسينات وتحديث لمواجهة حلقات جديدة من الاخطار ، مضيفا بأن مثل هذه المنظومات لا تبيعها الدول الأخرى لايران أو عملية الحصول عليها هي عملية مطولة جدا.

وقال العميد شهرام ان عدة اجتماعات هامة عقدت في وزارة الدفاع الايرانية بين عامي 2009 و2010 ولم يمض عامين حتى اعلنت الصناعات الالكترونية في مدينة شيراز انها طورت رادار مصفوفة مرحلية مؤلفا من 64 عنصرا لهذه المنظومة، حيث كان تصميم الرادار اهم جزء من مشروع باور 373 ، بغض النظر عن منصات الاطلاق والصواريخ.
رقم : 1046511
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